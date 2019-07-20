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Корабль "Союз МС-13" стартовал с Байконура с очередной экспедицией на МКС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российская ракета-носитель "Союз-ФГ" стартовала с космодрома Байконура с транспортным пилотируемым кораблём "Союз МС-13".

Как передает корреспондент "Интерфакса", в 19:28 по московскому времени ракета оторвалась от Земли с "Гагаринского старта". На борту находятся космонавт "Роскосмоса" Александр Скворцов, астронавт ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.

Позднее было объявлено, что корабль вышел на орбиту и взял курс на МКС.

Члены экспедиции присоединятся к работающим в настоящее время на МКС российскому космонавту Алексею Овчинину и американским астронавтам Кристине Кук и Нику Хейгу.

Новым членам экипажа на МКС предстоит выполнить выход в открытый космос в ноябре и обширную программу экспериментов, число которых приближается к полусотне.

Одним из самых знаковых событий станет работа в рамках эксперимента "Испытатель". Космонавтам предстоит в августе встретить пилотируемый корабль "Союз МС-14" без экипажа, но с человекоподобным роботом FEDOR на борту.

Согласно программе экспериментов, Скворцов и Овчинин будут проводить "исследование возможностей использования дистанционно-управляемого антропоморфного робота в перспективных пилотируемых транспортных кораблях нового поколения".

Союз МС-13

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