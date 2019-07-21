В Киеве подтвердили соблюдение объявленного с 21 июля перемирия

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Нарушений режима прекращения огня с начала суток в зоне вооруженного конфликта в Донбассе не зафиксировано, сообщает пресс-центр штаба украинской Операции объединенных сил (ООС).

"С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано", - сказано в сводке, обнародованной на странице пресс-центра в фейсбуке в воскресенье утром.

Ранее представитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня сообщил журналистам, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

"По состоянию на 00:30 по всей линии соприкосновения в зоне ответственности подразделений Народной милиции ДНР нарушений не зафиксировано. Режим прекращения огня на данный момент соблюдается", - сказал он.

В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики также сообщили, что режим бессрочного перемирия соблюдается.

"На данный момент на линии боевого соприкосновения фиксируется затишье. Обстрелов со стороны противника с 00:01 21 июля не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.

При этом за несколько часов до вступления в силу перемирия "зафиксирован провокационный обстрел Первомайска, унёсший жизнь мирной жительницы, ранено семь человек включая двоих детей".

В свою очередь украинская сторона сообщила, что за прошедшие сутки (20 июля) позиции сил операции Объединенных сил были обстреляны 26 раз. В результате обстрелов противника двое военнослужащих получили ранения, сказано в сводке, обнародованной в субботу утром.

21 июля в зоне вооруженного конфликта в Донбассе началось бессрочное прекращение огня.

Перемирие было согласовано 17 июля на последнем заседании Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.

"КГ согласовала и подтвердила заявление о своей полной приверженности к прекращению огня, начиная с 00 часов 01 минуты 21 июля 2019 года по киевскому времени. Это бессрочное перемирие", - сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик на брифинге 17 июля в Минске.