Поиск

За время перемирия в Донбассе зафиксировано более 70 нарушений

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - После начала действия режима прекращения огня в Донбассе с 21 июля Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в период между 00:01 и 16:00 воскресенья зафиксировала в целом 75 нарушений режима прекращения огня, в том числе 3 взрыва, 21 снаряд и 51 выстрел из стрелкового оружия.

"Практически все нарушения режима прекращения огня (74, включая 2 взрыва) зафиксировано в период между 00:01 и 8:00 в Луганской области, в районах к востоку от н.п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска) и возле н.п.Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска). В период между 8:01 и 12:00 СММ зафиксировала 1 взрыв в Донецкой области недалеко от н.п.Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка). В период между 12:01 и 16:00 не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня", - говорится в обнародованном в воскресенье вечером отчете СММ ОБСЕ.

В Миссии подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией с безопасностью в регионе.

Как сообщалось, договоренность о прекращении огня в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля была достигнута 17 июля на заседании в Минске Трехсторонней контактной группы. В вечерней сводке штаба ООС указывалось, что с начала суток обстрелы зафиксированы не были.

Украина Донбасс

Новости по теме

Новости

ЦИК Украины обработал треть протоколов к утру

ЦИК Украины обработал треть протоколов к утру

Израиль готовится снести палестинские населенные пункты на западном берегу Иордана

Ким Чен Ын проголосовал на выборах депутатов в КНДР

Китай подписал секретное соглашение по использованию военно-морской базы в Камбодже

Китай подписал секретное соглашение по использованию военно-морской базы в Камбодже

МВД Украины возбудило более 70 уголовных дел в день выборов

Стала известна причина задержания британского танкера Ираном

Зеленский заявил о готовности его команды к сотрудничеству с партией "Голос" Вакарчука

Экзит-полы показали победу пяти партий на выборах в Верховную раду

Экзит-полы показали победу пяти партий на выборах в Верховную раду

Источники сообщили о возможной отставке главы МАГАТЭ

В посольстве Туркменистана в РФ опровергли слухи о кончине Бердымухамедова

В посольстве Туркменистана в РФ опровергли слухи о кончине Бердымухамедова
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');