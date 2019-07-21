В посольстве Туркменистана в РФ опровергли слухи о кончине Бердымухамедова

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов родился 29 июня 1957 года, в этом году ему исполнилось 62 года.

В феврале 2017 года на очередных выборах он был избран на президентский пост уже в третий раз подряд. На предыдущих выборах, которые состоялись в 2007 и 2012 годах, Бердымухамедов также оказывался победителем.

Согласно обновленной в сентябре 2016 года Конституции Туркменистана, президент избирается сроком на семь лет.