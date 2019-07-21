В посольстве Туркменистана в РФ опровергли слухи о кончине Бердымухамедова
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Представитель посольства Туркменистана в России категорически опроверг слухи о кончине президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
"Это фальшивка. Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности", - сказал он.
Ранее в ряде СМИ и интернет-изданиях появилась информация якобы о кончине туркменского лидера.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов родился 29 июня 1957 года, в этом году ему исполнилось 62 года.
В феврале 2017 года на очередных выборах он был избран на президентский пост уже в третий раз подряд. На предыдущих выборах, которые состоялись в 2007 и 2012 годах, Бердымухамедов также оказывался победителем.
Согласно обновленной в сентябре 2016 года Конституции Туркменистана, президент избирается сроком на семь лет.