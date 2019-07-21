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Что произошло за день: воскресенье, 21 июля

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную раду. По данным экзит-полов, в парламент прошли пять партий. Лидирует "Слуга народа" (набрала больше 40%), на втором месте - "Оппозиционная платформа - за жизнь", набравшая вчетверо меньше голосов. Также пятипроцентный барьер преодолели партия экс-президента Петра Порошенко "Евросолидарность", "Батькивщина", "Голос".

- Посольство Туркменистана в России опровергло сообщения о смерти Гурбангулы Бердымухамедова. Комментируя появившиеся в СМИ слухи о кончине 62-летнего президента, представитель посольства заявил, что "это фальшивка".

- В сети появилась запись переговоров иранцев с британским танкером Stena Impero. Перед задержанием корабль получал противоречивые сигналы: Корпус стражей Исламской революции требовал от экипажа развернуть судно и обещал безопасность, а британский фрегат HMS Montrose рекомендовал держаться курса. Между тем посольство России в Тегеране сообщает, что россиянам, оказавшимся на борту танкера, ничего не угрожает.

- Вылетевший из Москвы "Боинг" вернулся из-за пожара в багажном отсеке. Источник сообщил, что пассажирский самолет направлялся в Прагу, однако после вылета сработала сигнализация о задымлении и возгорании. Борт посадили штатно, никто не пострадал.

- Lufthansa возобновила полеты в Каир. Ранее авиакомпания вслед за British Airways отменила рейсы в столицу Египта из соображений безопасности. British Airways решила приостановить полеты на неделю.

- В Российской премьер-лиге объяснили избиение фанатов "Спартака" ОМОНом в Ростове. Бойцов призвали на помощь из-за того, что болельщики пытались отбить у полиции нарушителей, использовавших пиротехнику во время матча с "Ростовом". Росгвардия сообщила, что задержаны были восемь человек. В "Спартаке" осудили действия ОМОНа.

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