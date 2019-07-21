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Источники сообщили о возможной отставке главы МАГАТЭ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Юкия Амано досрочно сложит свои полномочия, сообщили "Интерфаксу" информированные источники в Вене.

"Юкия Амано досрочно покинет свой пост. Официально об этом может быть сообщено в понедельник", - сообщили источники.

По словам одного из источников, отставка Амано вызвана проблемами со здоровьем.

Ожидается, что выборы нового главы МАГАТЭ могут состояться в апреле 2020 года, сказал источник.

Амано занимает пост генерального директора МАГАТЭ с 2009 года.

МАГАТЭ

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