Источники сообщили о возможной отставке главы МАГАТЭ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Юкия Амано досрочно сложит свои полномочия, сообщили "Интерфаксу" информированные источники в Вене.

"Юкия Амано досрочно покинет свой пост. Официально об этом может быть сообщено в понедельник", - сообщили источники.

По словам одного из источников, отставка Амано вызвана проблемами со здоровьем.

Ожидается, что выборы нового главы МАГАТЭ могут состояться в апреле 2020 года, сказал источник.

Амано занимает пост генерального директора МАГАТЭ с 2009 года.