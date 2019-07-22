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Российский эксперт увидел в итогах выборов на Украине шанс на реализацию Минских соглашений

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Москве считают, что новый состав Верховной рады Украины может сделать более реальной реализацию политической части Минских договоернностей.

Как заявил "Интерфаксу" директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, "расклад сил в новом созыве Верховной раде создает более реалистичные условия для процесса мирного урегулирования в Донбассе".

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"Значительная часть национал-радикалов, которые выступали за отказ от Минских соглашений и мирного урегулирования конфликта между Украиной и Донбассом, покидают Раду. Приходят новые люди, новое поколение политиков, которых можно, скорее, отнести к прагматикам. Пространство для маневра у (президента Украины Владимира) Зеленского увеличивается. Создается возможность для форсированного принятия поправки в Конституцию о постоянном особом статусе отдельных районов Донбасса, постановления об амнистии, закона о выборах и разморозки закона об особом статусе, предусмотренных Минскими соглашениями. Теперь Зеленскому предстоит без оглядки на парламентские препоны продемонстрировать реальность своих заявлений о желании установить мир в стране", - сказал эксперт.

Вместе с тем, пока рано строить прогнозы относительно будущего двусторонних отношений Украины и России, считает Чеснаков.

"Преждевременно говорить о каких-то резких изменениях в политике Украины по отношению к России. Нельзя не учитывать продолжающееся давление на украинскую власть со стороны некоторых западных стран и западных политиков, которые не хотят улучшения отношений Украины с Россией. Очевидно, что значительная часть старых украинских политиков также будет сохранять влияние - если не в стенах Рады, то за ее пределами. Что касается России, то ее отношение к Украине может улучшиться, если Украина на деле покажет готовность выполнять Минские соглашения", - сказал он.

При этом возможно усиление пророссийской риторики в Раде в связи с высоким результатом "Оппозиционной платформы "За жизнь".

"Они не будут играть решающую роль при принятии законопроектов. Но они получили доступ к трибуне в Раде и возможность громче артикулировать свою позицию", - сказал эксперт.

На вопрос о будущем партии "Батькивщина" в Раде, Чеснаков заявил, что "ее политические перспективы остались далеко в прошлом".

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