Украинский ЦИК обработал более половины бюллетеней

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - ЦИК Украины обнародовал данные после обработки 50,01% протоколов. По последней информации, в Раду проходят партии "Слуга народа" (42,45% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) - 12,88%, "Европейская солидарность" - 8,64%, ВО "Батькивщина" - 8,01%, "Голос" - 6,38%.

Остальные участники выборов пока не набирают необходимого минимума в 5%.

Заметно отличаются результаты на избирательных участках за пределами Украины. Там лидером стала "Европейская солидарность" во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко (29,55%).

У партии действующего главы Украины "Слуга народа" в зарубежном избирательном округе 28,13% голосов после обработки 100% протоколов.

Проживающие за рубежом украинцы могли голосовать в 72 странах, но не в России.