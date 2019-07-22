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Путин отменил санкции против Эритреи

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент России своим указом отменил санкции против Эритреи, введенные в соответствии с резолюцией Совбеза ООН в декабре 2009 года.

Российские санкции, в частности, запрещали всем госучреждениям, юридическим и физическим лицам поставлять в Эритрею оружие, боеприпасы, военную технику и запчасти для нее. Кроме того, было запрещено оказание услуг по обучению и предоставление любой технической или финансовой помощи, связанной с военной деятельностью.

Запрет действовал и на приобретение аналогичных товаров и услуг в Эритрее.

Все грузы, следовавшие в Сомали и Эритрею и из этих стран подлежали досмотру на территории РФ, если имелись основания полагать, что их содержимое подпадает под санкции.

Совбез ООН ввел санкции против Эритреи в 2009 году из-за поддержки, которую государство оказывало вооруженным группам в Сомали. В ноябре 2018 года СБ ООН отменил их.

Эритрея

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