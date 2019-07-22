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На Украине обработали 75% протоколов на выборах в Раду

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Верховную раду Украины, согласно результатам обработки 75,22% электронных протоколов, проходят партии "Слуга народа" (42,76% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13%, "Евросолидарность" - 8,36%, ВО "Батькивщина" - 8,07% и "Голос" - 6,14%.

Согласно данным на сайте ЦИК, пока не преодолевают пятипроцентный барьер в парламент Радикальная партия - 3,85%, "Сила и честь", которая набирает 3,77% голосов в целом по Украине, "Оппозиционный блок" - 3,2% и Партия Шария с 2,31% голосов. ВО "Свобода" набирает 2,24% голосов, партия "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,24%, "Гражданская позиция" - 1,07%.

Менее 1% набрали: партия "Объединение "Самопомич" - 0,66% и Партия зеленых - 0,64%,

Украина

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