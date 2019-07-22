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На Украине обработали более 80% бюллетеней

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - ЦИК Украины обработал 80,05% электронных протоколов на досрочных выборах в Верховную раду.

Лидером остается партия "Слуга народа" (42,83% голосов избирателей), которая опережает "Оппозиционную платформу - За жизнь" (ОПЗЖ) - 12,98%.

Следом идут "Евросолидарность" - 8,33%, ВО "Батькивщина" - 8,09%, "Голос" - 6,08%.

Пока не преодолевают 5-процентный барьер в парламент Радикальная партия - 3,89%, "Сила и честь", которая набирает 3,79% голосов в целом по Украине, "Оппозиционный блок" - 3,17%, Партия Шария - 2,3% голосов.

Партия "Украинская стратегия Гройсмана" набрала 2,27%, ВО "Свобода" 2,22%, "Гражданская позиция" - 1,07%.

Менее 1% набрали: партия "Объединение "Самопомощь" - 0,65%, Партия зеленых - 0,64%,

Украина Верховная рада

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