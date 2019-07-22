В Египте вынесли 11 пожизненных приговоров за участие в ИГ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Египте приговорили к пожизненному заключению 11 человек за участие в террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press.

Еще двое приговорены к 15 годам тюремного заключения. Приговоры могут быть обжалованы.

В суде по уголовным делам в Гизе заявили, что все обвиненные выезжали за границу, чтобы воевать на стороне ИГ и проходить военную подготовку. У них нашли оружие, и они участвовали в планировании нападений на сотрудников сил безопасности и государственные учреждения.

Египет борется с боевиками ИГ на Синайском полуострове. Эта борьба усилилась в 2013 году после того, как в результате военного переворота был свергнут президент Мухаммед Мурси.

Боевики в Египте неоднократно совершали нападения на сотрудников сил безопасности и на христианские общины.