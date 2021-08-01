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Военные Египта заявили о ликвидации 89 боевиков на Синайском полуострове

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Армия Египта в воскресенье объявила об уничтожении более восьмидесяти боевиков в ходе операций на Синайском полуострове, сообщают западные СМИ.

"В рамках продолжающихся мер по преследованию и разгрому террористических элементов (…) за предыдущий период времени вооруженные силы провели операции, в ходе которых в северной части Синайского полуострова были убиты 89 опасных экстремистов", - приводят они слова представителя армии.

Также египетские военные обезвредили 404 самодельных взрывных устройства и разрушили 13 туннелей, которые боевики использовали для проникновения на территорию Египта.

В то же время военные потеряли восемь человек.

СМИ напоминают, что египетские войска долгое время ведут борьбу на Синайском полуострове с боевиками, в основном связанными с группировкой ИГ (запрещена в России). Атаки боевиков активизировались с 2013 года, когда был отстранен от власти президент Египта Мухаммед Мурси - один из лидеров движения "Братья-мусульмане" (запрещено в РФ).

С 2018 года военные Египта проводят общенациональную операцию против экстремистов, главным образом концентрируясь на севере Синайского полуострова и пустынных районах на западе страны.

По официальным данным, на Синайском полуострове были убиты примерно 1 060 боевиков и десятки служащих сил безопасности.

Египет Синайский полуостров

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