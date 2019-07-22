Мексиканский наркобарон Эль Чапо обжаловал приговор о пожизненном заключении

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Адвокат мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, известного по прозвищу Эль Чапо (Коротышка), подал апелляцию на решение американского суда о назначении его подзащитному пожизненного тюремного заключения. Об этом сообщают в понедельник американские СМИ.

Адвокат Марк Ферних подал апелляцию на следующий день после приговора американского суда. Известно об этом стало сейчас.

Для принятия решения вышестоящей судебной инстанцией потребуется длительный срок - до 12 месяцев, отмечают СМИ.

17 июля суд Бруклина приговорил Эль Чапок пожизненному сроку.

Суд присяжных изучил документы и показания более чем 50 свидетелей и в феврале 2019 года признал Эль Чапо виновным по всем пунктам обвинения: в частности, в наркоторговле и преступном сговоре.

Много лет Эль Чапо был одним из самых разыскиваемых преступников мира. В 1980-е годы Коротышка основал наркокартель "Синалоа", на который приходилась четверть всего наркотрафика в США, идущего через Мексику.

Он дважды совершал побеги из мексиканской тюрьмы. В первый раз его арестовали в 1993 году и приговорили к 20 годам тюрьмы. В 2001 году он спрятался в корзине для белья и сбежал. В феврале 2014 года его поймали. А в июле 2015 года он сбежал из тюрьмы через подземный тоннель длиной 1,5 км. Попасть в него можно было через секретный лаз в душевой кабине.

Тоннель был настолько широким, что по нему можно было перемещаться на вагонетке, к которой крепился переделанный мотоцикл. Он сэкономил Эль Чапо время при побеге.

Арестовать его удалось лишь в январе 2016 года. Эль Чапо поймали благодаря его романтической переписке с актрисой. Ради нее он согласился дать интервью актеру Шону Пенну, после которого был задержан. Затем он был экстрадирован в США.