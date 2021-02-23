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В США арестовали жену мексиканского наркобарона Эль Чапо

В США арестовали жену мексиканского наркобарона Эль Чапо
Жена мексиканского наркобарона Коротышки Эмма Коронель Айспуро
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Жена осужденного мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, известного по прозвищу Эль Чапо (Коротышка), арестована в США. Как сообщает "Би-би-си", Эмма Коронель Айспуро подозревается в контрабанде наркотиков.

31-летнюю женщину задержали в аэропорту Вашингтона. Ей предъявлены обвинения в причастности к преступному сговору по торговле кокаином, метамфетамином, героином и марихуаной. Кроме того Айспуро подозревают в причастности к организации побега ее мужа в 2015 году. Как следует из документов, она, предположительно, участвовала в планировании нового побега Эль Чапо. Его так и не удалось воплотить в жизнь, так как Гусман был экстрадирован в США в 2017 году.

Хоакин Гусман в настоящее время отбывает пожизненное заключение в Нью-Йорке по делу о торговле наркотиками и отмыванию денег. 63-летний основатель наркокартеля "Синалоа" был осужден в США в 2019 году.

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Коротышка дважды совершал побеги из мексиканской тюрьмы. В первый раз его арестовали в 1993 году и приговорили к 20 годам тюрьмы. В 2001 году он спрятался в корзине для белья и сбежал. В феврале 2014 года его поймали. А в июле 2015 года он сбежал из тюрьмы через подземный тоннель длиной 1,5 км. Попасть в него можно было через секретный лаз в душевой кабине. Он был вновь пойман и затем экстрадирован.

Эмма Коронель Айспуро имеет двойное гражданство США и Мексики, у нее и Эль Чапо двое детей. Она посещала все судебные заседания своего мужа и заявляла СМИ, что не знает человека, которого описывают прокуроры.

Преступная империя Гусмана была настолько велика, что в 2009 году он вошел в список богатейших людей по версии Forbes с состоянием в $1 млрд.

США Мексика Хоакин Гусман

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