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Южная Корея обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространства

Истребители ВВС Республики Корея сделали предупредительные выстрелы

Южная Корея обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространства
Архивная фотография
Фото: Reuters

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российский военный самолет дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем во вторник, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил (JCS) Республики Корея.

Утверждается, что бомбардировщик совершил два трехминутных полета в воздушном пространстве Южной Кореи над Японским морем. По информации JCS, вторжение в нарушение международных договоров произошло возле самых восточных южнокорейских островов Токто.

Как отмечается, в ответ были подняты истребители ВВС Республики Корея, которые сделали предупредительные выстрелы.

Агентство подчеркивает, что нарушение воздушного пространства Южной Кореи со стороны РФ - это беспрецедентный случай. Однако 20 июня этого года два российских военных самолета нарушили южнокорейскую опознавательную зону ПВО и пробыли там около получаса, напоминает "Ренхап".

Южная Корея Россия

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