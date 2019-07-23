В Китае скончался экс-премьер госсовета Ли Пэн, подавивший волнения 1989 года

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Бывший премьер Государственного совета Китая Ли Пэн ушел из жизни в возрасте 90 лет, сообщают официальные китайские СМИ.

По их данным, Ли Пэн скончался накануне в Пекине. В последнее время он сильно болел.

Ли Пэн занимал пост премьера Госсовета КНР с 1988 по 1998 год. На его премьерство пришлись события на пекинской площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года. Именно он объявил о введении военного положения.

В 1989 году китайские власти вынуждены были применить силу для разгона демонстрантов, которые начали выступления в апреле. Площадь Тяньаньмэнь была избрана центром выступлений, на ней были разбит лагерь из палаток, сооружений из картонных ящиков и других подручных средств, в нем обитали объявившие голодовку участники протестов против властей. Жизнь Пекина была полностью парализована.

Когда в город были введены войска, демонстранты стали применяли против солдат и полиции бутылки с зажигательной смесью, поджигали бронетехнику, военные автомашины, убивали военнослужащих, которые иногда применяли оружие в ответ на враждебные действия в их адрес.

После ввода войск палаточный лагерь на Тяньаньмэне был ликвидирован, тех участников акции протеста, которым в результате голодовки потребовалась медпомощь, увезли в лечебные учреждения.