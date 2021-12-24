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В Гонконге три университета демонтировали мемориалы погибшим на Тяньаньмэнь

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Гонконге за два дня три университета демонтировали мемориалы жертвам подавления студенческих протестов в Пекине на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, сообщает ВВС.

Китайский университет Гонконга убрал статую богини Демократии, университет Линнань - памятный барельеф.

Статуя богини Демократии была скопирована со статуи, которую в 1989 году за четыре дня создали студенты Академии искусств Пекина из пенопласта и папье-маше поверх металлической арматуры. Оригинальная статуя была установлена на Тяньаньмэнь и уничтожена при подавлении протеста. В пресс-службе вуза заявили, что была демонтирована статуя, установленная без надлежащих разрешений, поскольку никто не взял на себя ответственность за ее содержание и уход.

В университете Линнань заявили, что в ходе недавней инвентаризации решили убрать объекты, которые потенциально представляют собой угрозу безопасности и юридические риски, это было сделано в интересах вуза. Кроме того, на территории этого университета закрасили граффити с изображением богини Демократии.

23 декабря Университет Гонконга демонтировал памятник "Столп позора" работы Йенса Гальшиота, простоявший в кампусе 24 года. Руководство вуза распорядилось убрать мемориал в октябре.

Гонконг до недавних пор был территорией Китая, где разрешались публичные упоминания и воспоминания о погибших в 1989 году. На основной территории КНР эту тему избегают. По данным правительства Китая, при подавлении протестов в Пекине погибли 200 протестующих и несколько десятков силовиков. По другим оценкам, погибших было сотни или тысячи. В 2019 году, через 30 лет после событий на Тяньаньмэнь Госдеп США призвал Пекин рассекретить информацию о случившемся.

В 1997 году Гонконг перешел под юрисдикцию Китая, а до того сто лет был в аренде у Великобритании. В 2020 году Китай принял закон о национальной безопасности Гонконга, который ввел ответственность и тюремные сроки за призывы к независимости Гонконга. Летом 2020 года в Гонконге впервые запретили церемонию в честь памяти погибших на Тяньаньмэнь, которая ежегодно проходила 4 июня в Виктория-парке с участием десятков тысяч горожан. Мероприятие запретили, ссылаясь на пандемию.

Тяньаньмэнь Пекин Китай Гонконг

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