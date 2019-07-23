На Украине обработали более 97% протоколов на выборах в Раду

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Верховную раду Украины по спискам, согласно результатам обработки 97,05% электронных протоколов, проходят партии: "Слуга народа" (получила 43,13% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа - За жизнь" - за нее проголосовали 13,04%, ВО "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,12% и "Голос" с 5,84%.

Согласно электронному табло ЦИК Украины, не преодолевают пятипроцентный проходной барьер Радикальная партия (4,02%), "Сила и честь", которая набирает 3,81% голосов в целом по Украине, "Оппозиционный блок" (3,04%) т партия "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,39% голосов.

Партия Шария набрала 2,23%, ВО "Свобода" - 2,16%, "Гражданская позиция" - 1,05%.

Менее 1% набрали Партия зеленых (0,66%) и партия "Объединение "Самопомощь" (0,6%).