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На Украине обработали 99,76% протоколов на выборах в Раду

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Верховную раду Украины по спискам, согласно результатам обработки Центральной избирательной комиссии 99,76% электронных протоколов, проходят партии "Слуга народа" (43,17% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) - 13,02%, ВО "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,11% и "Голос" - 5,83%.

Согласно электронному табло ЦИК, не преодолевают 5%-ный проходной барьер Радикальная партия (4,01%), "Сила и честь" - 3,82%, "Оппозиционный блок" - 3,02%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,41% голосов.

Партия Шария набирает 2,23% голосов, ВО "Свобода" - 2,16%, "Гражданская позиция" - 1,04%.

Менее 1% набрали Партия зеленых (0,66%), партия "Объединение "Самопомич" (0,62%).

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли 21 июля.

Украина Верховная рада

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