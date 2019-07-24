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Сирия сообщила об ударах Израиля по стратегическому району на юге страны

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - СМИ Сирии сообщили об ударах Израиля, направленных на район Тель-Хара в провинции Дераа на юге страны.

Согласно сообщению агентства SANA, Израиль начал атаку на район Тель-Хара в Дераа около 1:30.

Источник агентства отметил, что нанесен материальный ущерб.

Тель-Хара - район в южной провинции Дераа стал объектом израильских рейдов против поддерживаемых Тегераном ополченцев, которые укрепились на юге Сирии и Голанских высотах вблизи границы с Израилем.

В прошлом месяце сирийская армия заявила, что сбила несколько израильских ракет, нацеленных на это место.

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