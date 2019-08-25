СМИ Сирии сообщили о воздушной атаке на Дамаск

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии в субботу вечером отражают атаку в небе над столицей страны - Дамаском, сообщает государственное агентство SANA.

По его информации, сирийские ПВО пока успевают сбивать ракеты до их падения на землю.

О том, кто стоит за атакой, пока не сообщается.

Это не первый подобный инцидент за годы войны в Сирии. Так, месяц назад Дамаск обвинил Израиль в атаке на стратегический район на юге Сирии.

Кроме того, в начале июля агентство SANA сообщало, что в результате ракетного удара израильских ВВС по сирийской территории погибли не менее четырех человек.