Поиск

СМИ Сирии сообщили о воздушной атаке на Дамаск

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии в субботу вечером отражают атаку в небе над столицей страны - Дамаском, сообщает государственное агентство SANA.

По его информации, сирийские ПВО пока успевают сбивать ракеты до их падения на землю.

О том, кто стоит за атакой, пока не сообщается.

Это не первый подобный инцидент за годы войны в Сирии. Так, месяц назад Дамаск обвинил Израиль в атаке на стратегический район на юге Сирии.

Кроме того, в начале июля агентство SANA сообщало, что в результате ракетного удара израильских ВВС по сирийской территории погибли не менее четырех человек.

Сирия Дамаск

Новости по теме

Новости

Оператор задержанного Ираном британского танкера просил Путина о помощи

Во Франции начался саммит G7

Во Франции начался саммит G7

Несколько тысяч человек протестовали около Биаррица против политики стран G7

Туск предложил пригласить Украину на заседание G7 вместо возвращения России

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гонконге

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гонконге

Покинувший Гибралтар иранский танкер сменил порт назначения на турецкий Мерсин

"Роскосмос" сообщил, что FEDOR чувствует себя хорошо на борту "Союза"

Иран испытал новую ракету

НАСА сообщило о новой попытке стыковки "Союза" с МКС в ночь на 26 августа

Источник объяснил сбой в стыковке "Союз МС-14" с МКС неполадками в системе "Курс"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');