Российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР российского судна

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Представители посольства РФ в КНДР встретились с членами экипажа судна "Сянхайлинь-8" с российским экипажем, задержанного в Северной Корее, сообщили в среду агентству "Интерфакс -Дальний Восток" в представительстве МИД РФ во Владивостоке.

"Посольство РФ в КНДР осведомлено об этой проблеме, начиная с 18 числа (июля - ИФ) работает в направлении разрешения инцидента. По моей информации, им (представителям посольства - ИФ) удалось встретиться с экипажем, (российские дипломаты - ИФ) работают активно. Пока прогнозы не стал бы делать", - сказал собеседник агентства.

"Северокорейцы захватили наше судно в ночь на 17 июля, когда "Сянхайлинь-8" направлялось из южнокорейского порта в район промысла в Японском море. На борту судна находились 15 россиян и два специалиста из Южной Кореи ", - сказал представитель судновладельца.

По его словам, северокорейские пограничники высадились на российское судно, когда оно находилось примерно в 55 морских милях от КНДР. Они отключили на "Сянхайлинь-8" средства связи и конвоировали его в свой порт Вонсан.

"Только во вторник к задержанным морякам пустили представителя российского посольства в Пхеньяне. Захваченные люди пожаловались, что их не выпускают из душных кают. Допрашивают и обыскивают. Покинуть "Сянхайлинь-8" разрешили только его капитану, помощнику и двум специалистам из Южной Кореи, устанавливавшим на судне оборудование. Их поселили в гостиницу, где также держат под стражей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что связи у судовладельца с экипажем нет. Вся информация о моряках получена со слов представителя российского посольства.

Судно следовало из Южной Кореи в Японское море на промысле краба.