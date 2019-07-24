В КНДР заявили, что капитан судна с российскими моряками признал нарушение границы

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Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8", задержанное пограничниками КНДР, может быть отпущено в ближайшее время, его капитан уже признал нарушение госграницы Северной Кореи, сообщили "Интерфаксу" в посольстве КНДР в Москве.

По сообщению посольства, "Сянхайлинь-8" под флагом Южной Кореи 17 июля в 4:30 утра нарушил территориальные границы КНДР, в связи с чем северокорейские пограничники задержали его. На судне находились 17 человек: 15 россиян и два гражданина Южной Кореи, отмечается в сообщении.

Сейчас северокорейские пограничники проверяют судно, все материалы проверки были переданы консулу РФ в Пхеньяне, отмечает посольство. Там добавили, что если нарушений не найдут, судно будет отпущено.

Ранее в представительстве МИД РФ во Владивостоке "Интерфаксу" сообщили, что северокорейские пограничники высадились на российское судно, когда оно находилось примерно в 55 морских милях от КНДР. Задержанные моряки пожаловались представителю посольства РФ в Пхеньяне на то, что их не выпускают из душных кают, допрашивают и обыскивают.