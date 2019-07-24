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Китай отказался от ядерной гонки и допустил силовое объединение с Тайванем

Об этом говорится в Белой книге по национальной обороне

Китай отказался от ядерной гонки и допустил силовое объединение с Тайванем
Фото: Reuters

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Китай заявил, что не применит ядерное оружие первым в любых условиях и отказывается от участия в гонке вооружений. Об этом говорится в Белой книге по национальной обороне, обнародованной в среду Госсоветом КНР.

Китай отмечает, что его военная стратегия носит исключительно оборонительный характер и что ее целью является защита собственного суверенитета. Утверждается, что это касается и ядерной стратегии. Она направлена на то, чтобы "предотвратить использование ядерного оружия против Китая другими государствами", отмечается в документе минобороны КНР.

В нем подчеркивается, что "Китай никогда и ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первым". Он также обязуется не применять ядерное оружие против неядерных стран и не проводить в отношении этих стран политику угрозы применения ядерного оружия.

О гонке вооружений

Китай также не намерен втягиваться в гонку ядерных вооружений и будет поддерживать свой ядерный потенциал "на минимальном уровне, необходимом для собственной защиты".

Министерство отметило, что принятая США военная доктрина направлена на завоевание глобального превосходства. Такая политика подрывает мировую стабильность и угрожает глобальной безопасности. Это подстегивает гонку вооружений и вынуждает другие государства расходовать значительные средства на совершенствование собственных вооружений, включая ядерные.

Примером, считает минобороны, можно считать размещение в Южной Корее американских ракетных комплексов THAAD, что явилось шагом, подорвавшим стратегический баланс сил в регионе.

В таких условиях Китай продолжит увеличение своего военного бюджета. Однако рост военных расходов Китая будет носить "стабильный и умеренный характер", говорится в Белой книге.

Министерство обороны напомнило, что Китай выступает за развитие дружественных и партнерских отношений с армиями других государств, однако не устанавливает с ними союзнические отношения и не состоит в каких-либо военных блоках.

Предупреждение Тайваню

В документе отмечается, что Китай, несмотря на мирный характер проводимой политики, не исключает применения военной силы для возвращения Тайваня.

Официальный представитель минобороны КНР старший полковник У Цянь заявил на брифинге: "Белая книга является совершенно четким сигналом: путь к независимости Тайваня - это мертвый путь".

Он подчеркнул, что КНР прикладывает максимальные усилия к тому, чтобы добиться мирного воссоединения.

"Однако мы никоим образом не можем позволить, чтобы какие-то лица, организации, политические партии каким-либо путем отделили от Китая любой клочок территории", - подчеркнул У Цянь.

В Белой книге отмечается, что в настоящее время численность китайской армии составляет 2 млн человек. В рамках реформы вооруженных сил она была сокращена на 300 тыс. человек.

Китай

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