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Бывшего министра экономики Франции избили и ограбили в собственном доме

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - На бывшего министра экономики Франции Тьерри Бретона напали в Париже в его собственном доме. Как сообщает газета Le Parisien, это произошло еще на выходных, но известно об этом стало сейчас.

Дом экс-министра располагается в 14-м округе Парижа, в южной части города. Двое вооруженных мужчин ворвались поздней ночью. В доме в это время были сам Тьерри Бретон, его супруга и водитель. Каждому злоумышленники нанесли несколько ударов, потом заперли людей в туалете.

Через несколько часов пленники смогли открыть двери и сразу позвонили в полицию.

В доме преступники украли около 1 тыс. евро наличными и драгоценности, в частности браслет за 40 тыс. евро.

Тьерри Бретон был министром экономики Франции с 2005 по 2007 год. Сейчас он председатель правления французской корпорации Atos.

В СМИ уточняют, что в последнее время во французской столице стали чаще грабить в дорогих и фешенебельных районах. Недавно в Париже ограбили принца Венеции Эммануила-Филиберта Савойского и его жену, французскую актрису Клотильду Куро.

Франция Париж

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