В Париже бутик Piaget ограбили на 10-15 млн евро

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Париже трое грабителей с короткоствольным оружием вынесли из бутика Piaget в центре города драгоценности на сумму от 10 до 15 млн евро и скрылись, пишет Le Figaro. Обошлось без пострадавших.

По данным источников газеты в полиции, двое мужчин и женщина около полудня 1 августа зашли в магазин Piaget на Рю-де-ля-Пэ во втором округе. Угрожая сотрудникам оружием, они заставили открыть несколько витрин и забрали содержимое, а потом ушли. Собеседники издания допускают, что преступники были родом из Южной Америки.

Дверь бутика они не взламывали. Сотрудники не пострадали.

В прокуратуре Парижа подтвердили, что магазин был ограблен. По факту возбуждено уголовное дело о вооруженном ограблении и незаконном ограничении свободы.

Piaget - швейцарский люксовый производитель часов и ювелирных изделий.