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Зеленский решил уволить Кличко с поста мэра Киева

Зеленский решил уволить Кличко с поста мэра Киева
Мэр Киева Виталий Кличко
Фото: Reuters

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Офис президента Украины просит кабинет министров внести представление на увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил пресс-секретарь главы украинского правительства Василий Рябчук.

Виталий Кличко был избран на пост мэра Киева 25 мая 2014 года, набрав 56,7% избирателей.

Между тем украинские СМИ сообщают, что в отношении Кличко Государственным бюро расследований открыто уголовное производство. Утверждается, что дело касается земельных махинаций.

Сам мэр Киева категорически отверг все подозрения, написав в своем фейсбуке, что все сообщения об уголовном производстве - "раздутая чушь".

Он подчеркнул, что как мэр столицы "действует исключительно в правовом поле".

Украина Владимир Зеленский Виталий Кличко Киев

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