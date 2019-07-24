Зеленский решил уволить Кличко с поста мэра Киева

Мэр Киева Виталий Кличко Фото: Reuters

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Офис президента Украины просит кабинет министров внести представление на увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил пресс-секретарь главы украинского правительства Василий Рябчук.

Виталий Кличко был избран на пост мэра Киева 25 мая 2014 года, набрав 56,7% избирателей.

Между тем украинские СМИ сообщают, что в отношении Кличко Государственным бюро расследований открыто уголовное производство. Утверждается, что дело касается земельных махинаций.

Сам мэр Киева категорически отверг все подозрения, написав в своем фейсбуке, что все сообщения об уголовном производстве - "раздутая чушь".

Он подчеркнул, что как мэр столицы "действует исключительно в правовом поле".