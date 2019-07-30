Зеленский выберет мэра Киева из нескольких кандидатур, в том числе Кличко

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает несколько претендентов на должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), включая и действующего руководителя горадминистрации, мэра столицы Виталия Кличко, сообщил руководитель офиса президента Андрей Богдан.

"Насколько мне известно, сегодня есть несколько кандидатур на должность главы КГГА. Притом это политическое решение и политическая ответственность президента", - сказал Богдан на пресс-конференции во вторник.

По его словам, в числе претендентов есть и нынешний городской голова Киева. "На встречах с господином Кличко я ему говорил, что он один из претендентов, поскольку он известное, публичное лицо. Если народ и власть увидят, что поменялись дела в Киеве, то он может быть переназначен", - добавил Богдан.

24 июля офис президента Украины попросил правительство внести представление на увольнение главы Киевской горадминистрации Кличко, который занимает эту должность после выборов в мае 2014 года. Тогда за него проголосовали 56,7% избирателей.