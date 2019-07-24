В Росгвардии рассказали об ограничениях для бойцов на использование смартфонов

Служащим по призыву гаджеты выдает командир - в выходные или иногда по вечерам

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Призывникам, которые служат в войсках Национальной гвардии, разрешают пользоваться смартфонами ограниченно, только по установленному расписанию. Об этом рассказал врио начальника главного организационно-мобилизационного управления ведомства Дмитрий Вирухин.

По его словам, командир выдает призывникам их смартфоны либо в выходные, либо по вечерам, в определенное время.

Вирухин отметил, что ограничения на использование телефонов с доступом в интернет есть и у других военнослужащих в Росгвардии.

Весной 2019 года в России вступил в силу закон о запрете военнослужащим и участникам воинских сборов пользоваться смартфонами и другими гаджетами с выходом в интернет на территории воинских частей, полигонов, военных городков, а также во время выездных учений. Им также запрещено публиковать в соцсетях и вообще в интернете любую информацию, в том числе фотографии и видеозаписи, по которым можно было бы определить, где они служат, при каком ведомстве и чем заняты по службе.