Мюллер не оправдал Трампа, но и не обвинил его в сговоре с Россией

Экс-спецпрокурор США считает, что Москва намерена вмешаться в президентские выборы 2020 года

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер в своих семичасовых показаниях перед Конгрессом не оправдал президента Дональда Трампа в препятствии правосудию, но и не выдвинул обвинений в его адрес.

"Мы не пришли к решению относительно того, совершил ли президент преступление", - сказал Мюллер в ходе слушаний.

"Президент не был оправдан за действия, которые он якобы совершил", - уточнил он.

Во многих отношениях слушания прошли так, как ожидалось - спецпрокурор отказался отвечать на широкий круг вопросов, а в других случаях ответил односложно.

Так, Мюллер отказался удовлетворить республиканские запросы о так называемом досье Стила, а также высказать свое мнение о поведении президента и его импичменте.

В своих показаниях спецпрокурор отметил, что Трамп не всегда правдив и осудил его поддержку публикации WikiLeaks взломанных демократических писем в 2016 году.

"В течение своей карьеры я видел ряд вызовов нашей демократии. Попытки российского правительства вмешаться в наши выборы являются одними из самых серьезных", - заявил он.

Мюллер отметил, что Россия снова попытается вмешаться в выборы в США в 2020 году.

"Они делают это, пока мы сидим здесь. И они собираются сделать это на наших следующих выборах", - сказал спецпрокурор законодателям о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США.

Он также отметил, что его команда не решала, был ли "сговор", так как это не юридический термин.

Но добавил, что у них не было достаточных доказательств, чтобы обвинить должностных лиц кампании Трампа в сговоре с россиянами.

Между тем, Мюллер защитил свое расследование, заявив, что "это не охота на ведьм".

"Когда президент сказал, что российское вмешательство было мистификацией, это было ложью, не так ли?" - уточнил председатель комитета по разведке Адам Шифф.

"Верно", - ответил спецпрокурор.

Мюллер также добавил, что президент может быть обвинен в препятствовании правосудию после ухода с поста.

Несмотря на это, Трамп заявил, что был очень хороший день.

"Это был очень большой день для нашей страны. Это был очень важный день для Республиканской партии. И вы могли бы сказать, что это был великий день для меня, но я даже не хочу этого говорить", - сказал Трамп журналистам в Белом доме после слушаний.

"Это был разрушительный день для демократов", - добавил он.

В свою очередь, адвокат Трампа Джей Секулов заявил, что слушания Мюллера "показали, что это расследование было проведено небольшой группой политически предвзятых прокуроров, которые, как бы они ни старались, не смогли установить ни препятствие, ни заговор, ни сговор между кампанией Трампа и Россией".

Между тем, многие демократы публично объявили показания Мюллера громким успехом.

"Сегодня директор (Мюллер, бывший директор ФБР - ИФ) изложил в сильных словах, как Россия массово вмешалась в наши выборы; как в ходе этого вмешательства они сделали несколько подходов к кампании Трампа, и кампания Трампа приветствовала это, не избегая иностранного участия в наших выборах, полностью использовала его", - сказал Шифф.

В свою очередь, председатель юридического комитета Джеррольд Надлер заявил: "Любой другой, кто действовал таким образом - если бы они не были действующим президентом - столкнулся бы с уголовным преследованием, столкнулся бы с обвинениями".

"Только мнение офиса юрисконсульта о том, что вы не можете обвинить действующего президента, спасло или спасает президента от обвинительного заключения. Потому что были найдены существенные доказательства всех элементов этих преступлений", - добавил он.

По его словам, на этой неделе демократы планируют отправиться в суд, требуя предоставить им материалы Большого жюри, связанные с докладом Мюллера. Демократы также попросят суд привести в исполнение повестку, требующую показаний бывшего юрисконсульта Белого дома Дона Макгана. Эти запросы поступят в суд в четверг или пятницу, уточнил Надлер.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси также назвала слушания Мюллера победой демократов, но отклонила призывы начать процедуру импичмента против президента, заявив, что процесс преждевременен.

"Моя позиция всегда заключалась в том, что любое решение, которое мы принимаем в этом отношении, должно быть сделано при наличии очень сильной поддержки", - сказала она.