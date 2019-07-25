Что случилось этой ночью: четверг, 25 июля

Обыски у оппозиционных политиков, обращение ритейла к ЦБ, оформление ДТП через приложение на смартфоне

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Обыски прошли в домах оппозиционных политиков. В среду вечером обыск начался в квартире Дмитрия Гудкова, позже обыски прошли у директора ФБК Ивана Жданова, в четверг ночью стало известно об обыске у кандидата от команды Гудкова Александра Соловьева. У Дмитрия Гудкова в ходе мероприятий изъяли материалы с компьютера и жёсткие диски по митингам, проведенным 14, 15 и 18 июля. После завершения обыска Гудков сообщил, что проходит свидетелем по делу о воспрепятствовании работы Мосгоризбиркома, которое ранее возбудил Следственный комитет. По тому же делу на допрос вызвали незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь. Ивана Жданова, как сообщили в ФБК, отвезли на допрос в СК ночью.

- Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер семь часов давал показания перед Конгрессом. Он отказался отвечать на широкий круг вопросов, а в других случаях ответил односложно. В ходе дачи показаний Мюллер не оправдал Трампа, но и не обвинил его в сговоре с Россией. Экс-спецпрокурор США также считает, что Москва намерена вмешаться в президентские выборы 2020 года.

- На Украине обработали 99,76% протоколов на выборах в Раду. По данным Центральной избирательной комиссии, в Раду проходят партии "Слуга народа" (43,17% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) - 13,02%, ВО "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,11% и "Голос" - 5,83%.

- Мелкие ДТП с 1 ноября будут оформляться через приложение на смартфоне. Эксперимент начнется 1 ноября в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленобласти. Для заполнения протокола ДТП достаточно смартфона одной из сторон: в приложении нужно сфотографировать повреждения, описать схему аварии, ввести данные второго водителя. После заполнения всех полей формируется черновик электронного извещения, его обязана утвердить вторая сторона на "Госуслугах". "Помощник ОСАГО" будет доступен на iOS и Android в октябре.

- Трамп наложил вето на резолюции Конгресса по продаже оружия Саудовской Аравии. По его мнению, они ослабят глобальную конкурентоспособность Америки и нанесут ущерб важным отношениям с союзниками и партнерами.

- Ритейл пригрозил ЦБ отказом от участия в Системе быстрых платежей. Ассоциации компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) недовольны тарифным коридором 0,2-0,7%. Они считают, что оптимальными ставками для эквайринга будут 0,3-0,4%.

- Оппозиционер Алексей Навальный получил 30 суток ареста. Согласно протоколу, Навальный в ходе санкционированного митинга 20 июля призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также делал это и в фейсбуке. Защита оппозиционера Алексея Навального в ближайшие дни подаст в Мосгорсуд апелляционную жалобу на решение об его административном аресте.