Трамп провел первые телефонные переговоры с Зеленским

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото Фото: Reuters

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский в четверг провели телефонные переговоры, говорится в заявлении Белого дома.

Уточняется, что Трамп поздравил Зеленского с его "недавним избранием". (Зеленский был избран президентом Украины в апреле этого года, а его инаугурация состоялась в мае).

Между тем, в апреле сообщалось, что Трамп позвонил Зеленскому и поздравил его с победой на выборах еще до того, как были объявлены официальные результаты голосования.

В последнем телефонном разговоре лидеры обсуждали укрепление отношений между США и Украиной, включая энергетическое и экономическое сотрудничество.

"Оба лидера также заявили, что с нетерпением ждут возможности встретиться", - сообщили в Белом доме.