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Трамп провел первые телефонные переговоры с Зеленским

Трамп провел первые телефонные переговоры с Зеленским
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский в четверг провели телефонные переговоры, говорится в заявлении Белого дома.

Уточняется, что Трамп поздравил Зеленского с его "недавним избранием". (Зеленский был избран президентом Украины в апреле этого года, а его инаугурация состоялась в мае).

Между тем, в апреле сообщалось, что Трамп позвонил Зеленскому и поздравил его с победой на выборах еще до того, как были объявлены официальные результаты голосования.

В последнем телефонном разговоре лидеры обсуждали укрепление отношений между США и Украиной, включая энергетическое и экономическое сотрудничество.

"Оба лидера также заявили, что с нетерпением ждут возможности встретиться", - сообщили в Белом доме.

ООН Украина Россия

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