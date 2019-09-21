Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп за время звонка Зеленскому в июле восемь раз призвал президента Украины сотрудничать с его личным адвокатом Рудольфом Джулиани по вопросу о расследовании против сына Байдена Хантера, входившего в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma.

Байден в ответ на сообщения американских СМИ опубликовал заявление на своей странице в твиттере, в котором он обвиняет Трампа в злоупотреблении властью и подрыве национальной безопасности Соединенных Штатов в угоду своим политическим интересам.

Кроме того, бывший вице-президент США обвинил Трампа в давлении на суверенную страну - Украину, которая "все еще находится под прямым ударом России".

"По меньшей мере, Трампу следует немедленно предоставить стенограмму звонка, о котором идет речь, и позволить американскому народу самому судить (о содержании разговора - ИФ), а также поручить офису директора Национальной разведки перестать блокировать (жалобу на Трампа - ИФ) и представить сообщение осведомителя Конгрессу США", - говорится в заявлении Байдена.

Как сообщали американские СМИ, неизвестный сотрудник американской разведки подал официальную жалобу на Трампа на основании данных о том, что президент США дал некое "обещание" зарубежному лидеру. Большинство изданий считают, что речь идет о требовании Трампа к Зеленскому, которому он звонил в июле этого года, содействовать в расследовании против семьи Байдена.

Джо Байден является потенциальным соперником Трампа на президентских выборах в 2020 году.