Поиск

Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп за время звонка Зеленскому в июле восемь раз призвал президента Украины сотрудничать с его личным адвокатом Рудольфом Джулиани по вопросу о расследовании против сына Байдена Хантера, входившего в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma.

В миреТрамп восемь раз просил Зеленского помочь в расследовании против сына БайденаТрамп восемь раз просил Зеленского помочь в расследовании против сына БайденаЧитать подробнее

Байден в ответ на сообщения американских СМИ опубликовал заявление на своей странице в твиттере, в котором он обвиняет Трампа в злоупотреблении властью и подрыве национальной безопасности Соединенных Штатов в угоду своим политическим интересам.

Кроме того, бывший вице-президент США обвинил Трампа в давлении на суверенную страну - Украину, которая "все еще находится под прямым ударом России".

"По меньшей мере, Трампу следует немедленно предоставить стенограмму звонка, о котором идет речь, и позволить американскому народу самому судить (о содержании разговора - ИФ), а также поручить офису директора Национальной разведки перестать блокировать (жалобу на Трампа - ИФ) и представить сообщение осведомителя Конгрессу США", - говорится в заявлении Байдена.

Как сообщали американские СМИ, неизвестный сотрудник американской разведки подал официальную жалобу на Трампа на основании данных о том, что президент США дал некое "обещание" зарубежному лидеру. Большинство изданий считают, что речь идет о требовании Трампа к Зеленскому, которому он звонил в июле этого года, содействовать в расследовании против семьи Байдена.

Джо Байден является потенциальным соперником Трампа на президентских выборах в 2020 году.

Джо Байден Дональд Трамп Рудольф Джулиани Владимир Зеленский Хантер Байден США Украина

Новости по теме

Новости

Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина

Собиравшиеся штурмовать "Зону 51" предпочли вернуться на фестиваль

Трамп восемь раз просил Зеленского помочь в расследовании против сына Байдена

Трамп восемь раз просил Зеленского помочь в расследовании против сына Байдена

Трамп решил перебросить дополнительные войска на Ближний Восток

Facebook приостановила работу десятков тысяч приложений после скандала с Cambridge Analytica

Зеленский подписал указ о неотложных мерах в экономике Украины

Зеленский подписал указ о неотложных мерах в экономике Украины

Хуситы объявили о прекращении атак против Саудовской Аравии

"Нафтогаз" рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на пять лет

"Нафтогаз" рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на пять лет

Что произошло за день: пятница, 20 сентября

Трамп назвал сдержанной реакцию США в отношении Ирана

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');