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Из-за жары ядовитые пауки стали заползать в постели к жителям Казахстана

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Из-за жары на юге Казахстана выросло число людей, пострадавших от укусов ядовитых пауков каракуртов, сообщают местные врачи.

Каракурты стали активными после того, как в регионе установилась сорокаградусная температура.

К настоящему моменту за помощью обратились 23 человека, все - жители частных домов. Чаще всего каракурты заползают в постели к тем, кто спит на улице. После укуса у человека начинается боль в суставах, стеснения в груди, нехватка воздуха.

Последний смертельный случай от укуса каракурта был зафиксирован на юге Казахстана в 2011 году.

Каракурт - ядовитый паук. Его яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи и смертелен даже для таких крупных животных, как верблюды и лошади. Если пострадавшему человеку не оказать своевременную помощь, то через один-два дня может наступить смерть. Особенно ядовиты укусы самки, они вызывают резкую местную реакцию (гангренозный распад тканей), иногда тяжелое отравление. Каракурт распространен в Северной Африке, Центральной Азии и Южной Европе.

Казахстан

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