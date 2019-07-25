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Жара на западе Европы обновила температурные рекорды

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Жара во Франции, Германии, Бельгии и Нидерландах в четверг вновь обновила температурные рекорды.

По сведениям метеорологической службы DWD, в немецком городе Гайленкирхен на западе страны зарегистрирована температура в 40,5 градусов Цельсия.

Небывалая жара отмечена и в других областях Германии. В Гамбурге, где обычно даже летом прохладно и ветрено, сейчас 35 градусов Цельсия, в Берлине - 33.

Национальный температурный рекорд зафиксирован и в Нидерландах. Столбик термометров поднялся до 41,7 градуса по Цельсию, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

В Бельгии в четверг установилась самая жаркая погода с 1833 года, когда начали проводить метеонаблюдения. Температура поднялась до 40,2 градуса по Цельсию. Предыдущим рекордом считался показатель в 39,9 градуса.

Аномально высокая температура зафиксирована и в Париже. Воздух прогрелся до самого высокого за всю историю наблюдений показателя для этого города - 40,6 градусов. Предыдущий рекорд составлял 40,4 градуса, он был зафиксирован в июле 1947 года.

При этом синоптики указывают, что температура воздуха продолжает расти.

Власти Франции объявили о наивысшем уровне опасности из-за жары в Парижском регионе и 19 других департаментах. По словам министра здравоохранения, жара затронет около 20 млн человек.

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