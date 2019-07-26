Фильм о скандале вокруг Харви Вайнштейна выйдет в российский прокат 22 августа

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Документальный фильм "Быть Харви Вайнштейном" Урсулы Макфарлейн выйдет в российский прокат 22 августа.

В фильме история рассказана от лица жертв голливудского продюсера, сообщает кинотеатр "Пионер".

Скандал с сексуальными домогательствами в Голливуде разгорелся в октябре 2017 года. Он начался с публикации расследования газеты The New York Times о Вайнштейне, которого обвинили в сексуальных домогательствах в отношении многих женщин, включая известных голливудских актрис Анжелину Джоли, Гвинет Пэлтроу и Уму Турман.

В общей сложности около 80 женщин обвинили бывшего продюсера в насильственных действиях сексуального характера. Следствие полагает, что Вайнштейн домогался женщин в основном в гостиничных номерах, куда звал их якобы для обсуждения будущей карьеры в кинематографе.