Основатель Bellingcat обвинил Россию в кибератаках на проект

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Британский журналист и основатель исследовательской группы Bellingcat Элиот Хоггинс заявил, что российские хакеры, вероятно, связаны с кибератаками на эту группу, расследующую резонансные события.

"Bellingcat считает себя мишенью кибератак, и, скорее всего, они связаны с нашей работой по России. Я полагаю, один из способов оценить наше влияние - посмотреть, как часто российские агенты пытаются атаковать нас, будь то хакеры, тролли или СМИ", - написал Хоггинс в своем твиттере.

По его словам, Bellingcat в настоящее время занимается расследованием отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Кроме того, кибератаки могут быть связаны с пятилетней годовщиной крушения над Украиной пассажирского самолета рейса MH17, в котором западные страны обвиняют Россию, уверен Хоггинс.

Bellingcat - исследовательская группа, основанная в 2014 году британским журналистом Элиотом Хиггинсом. По словам ее создателей, Bellingcat публикует результаты журналистских расследований, которые касаются резонансных событий.

В мае этого года Bellingcat обнародовала данные 12 человек, которые, по ее утверждениям, имели отношение к гибели рейса MH17 в 2014 году.

Кроме того, после отравления Скрипалей в марте 2018 года Bellingcat сообщил о, предположительно, настоящих именах подозреваемых в покушении. По данным проекта, Александра Петрова на самом деле зовут Александром Мишкиным, а Руслана Боширова - Анатолий Чепига, оба - сотрудники ГРУ.