Bellingcat назвала имена 12 причастных к трагедии со сбитым над Донбассом "Боингом"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Исследовательская группа Bellingcat обнародовала данные 12 человек, которые, по ее утверждениям, причастны к крушению "Боинга 777", сбитого в небе над Донбассом в 2014 году.

В Bellingcat уточнили, что к этим выводам они пришли на основании анализа "прослушек", обнародованных Службой безопасности Украины и Совместной следственной группой (ССГ) во главе с Нидерландами.

В частности, Bellingcat утверждает в докладе, что к гибели "Боинга" причастен бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), поскольку большинство "сепаратистов", якобы связанных с гибелью рейса MH17, были его подчиненными, соответственно, "вероятно, он также был полностью осведомлен о поставке "Бука" из России".

В соответствии с данными Bellingcat, одного из фигурантов зовут Валерий Стельмах, - именно он перед пуском ракеты "Бук" дал сигнал о приближении самолета.

Также Bellingcat называют причастными к гибели авиалайнера возглавлявшего на тот момент времени ГРУ ДНР Сергея "Хмурого" Дубинского и его подчиненного Олега Пулатова (позывные "Гюрза" и "Халиф"): первый якобы запросил у России установку "Бук", а позднее был "также причастен к вывозе комплекса "Бук" назад в Россию после того, как был сбит MH17". Пулатов в свою очередь, по версии Bellingcat, вероятно, занимался охраной установки в момент запуска ракеты у Снежного.

Еще одним фигурантом инцидента назван некий Леонид Карченко, который также играл важную роль в транспортировке "Бука".

Крушение "Боинга"

Лайнер "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная группа следователей пришла к выводу, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили малайзийский "Боинг", был доставлен из России.

МИД РФ назвал эту версию голословной. В сентябре 2018 года Минобороны РФ заявило, что сбившая МН-17 ракета была произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена в в/ч Украинской ССР, после чего в Россию уже не возвращалась.