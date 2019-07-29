Южная Корея вернула на родину задержанных за нарушение границы граждан КНДР

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Три гражданина КНДР, которые на лодке пересекли разграничительную линию с Южной Кореей в Желтом море, возвращены на родину, сообщило южнокорейское министерство по делам объединения.

По его данным, в ходе разбирательства и допроса задержанные выразили желание вернуться на родину. Об этом Сеул проинформировал власти КНДР, и лодка уже выдвинулась в сторону разграничительной линии, говорится в сообщении министерства.

Накануне десятиметровое деревянное судно пересекло морскую границу Республики Корея, после чего оно было задержано и отбуксировано в южнокорейский военный порт Янъян для расследования. На борту находились трое граждан КНДР, причем один из членов экипажа был одет в коммунистическую военную форму. Задержанные объяснили нарушение границы "ошибкой навигации".

Несмотря на принятие ряда межкорейских соглашений и актов, вопрос о морской границе между КНДР и Республикой Корея до сих пор остаётся не урегулирован. Так, северная разграничительная линия, которую пересек экипаж северокорейского судна, юридически не является морской границей между государствами. Более того, линия проходит через зону активного рыболовства.