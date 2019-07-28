Южная Корея задержала судно из КНДР за нарушение своей границы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Военные Южной Кореи задержали в Японском море рыболовецкое судно, которым, вероятно, управляли северокорейские военные, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея (JCS).

По его данным, десятиметровое деревянное судно пересекло морскую границу Республики Корея, после чего было задержано и отбуксировано в южнокорейский военный порт Янъян для расследования. На борту находились трое граждан КНДР, один из них был одет в коммунистическую военную форму, заявили в JCS.

По данным агентства, члены экипажа объяснили нарушение границы "ошибкой навигации", но их все же доставили в порт для выяснения обстоятельств.

Представитель южнокорейских военных отметил, что, хотя на одном из задержанных была военная форма, неизвестно, является ли он действующим военнослужащим.

17 июля Северная Корея задержала за нарушение границы российское судно, на котором находились двое южнокорейских рыбаков. 28 июля стало известно, что судну позволили покинуть КНДР.