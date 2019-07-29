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Не менее 11 человек ранены в результате стрельбы на фестивале в США

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Не менее 11 человек пострадали в результате стрельбы на традиционном Фестивале чеснока в городе Гилрое в Калифорнии, сообщает NBC Bay Area.

По данным телеканала, в скорую помощь и полицию поступило сообщение о "многочисленных жертвах", официального подтверждения этой информации пока нет. Уточняется, что 11 человек в результате стрельбы "упали на землю".

О судьбе и личности стрелка информация также отсутствует.

По состоянию на 18:30 по местному времени (4:30 мск), стрельба на фестивале продолжалась, сообщили в полиции.

Фестиваль чеснока в Гилрое проводится уже около 30 лет и считается одним из самых популярных в США праздников, связанных с едой.

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