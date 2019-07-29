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Не менее трех человек стали жертвами стрельбы на фуд-фестивале в США

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Три человека погибли и 12 пострадали в результате стрельбы на фуд-фестивале Garlic Festival в городе Гилрое в Калифорнии, сообщил Associated Press мэр города Дион Бракко.

Он отметил, что это предварительные данные.

Полиция Гилроя также сообщила о жертвах, не уточнив количество погибших. "Сердца полицейского департамента Гилроя и всего города вместе с жертвами сегодняшней стрельбы на Garlic Festival", - говорится в твиттере полиции.

На происшествие уже отреагировал президент США Дональд Трамп. "Правоохранительные органы находятся на месте стрельбы в Гилрое, штат Калифорния. По сообщениям, стрелок еще не задержан. Будьте осторожны и берегите себя!", - написал он в твиттере.

Как сообщал очевидец, стрелок - молодой человек примерно 20 лет. Он открыл огонь по одной из палаток, установленных на мероприятии. Кроме того, полицейские проверяют сообщения о том, что стрелков было двое.

Фестиваль Garlic Festival в Гилрое проводится уже около 30 лет и считается одним из самых популярных в США праздников, связанных с едой.

США Калифорния

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