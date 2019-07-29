Поиск

Не менее 10 человек погибли при ударе арабской коалиции по Йемену

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Авиаудар возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по позициям мятежников на севере Йемена унес жизни не менее 10 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменские власти.

По их данным, все погибшие - мирные жители. Среди жертв есть дети.

Отмечается, что самолеты коалиции нанесли удар по контролируемой хуситами провинции Саада.

По данным службы здравоохранения мятежников-хуситов, в результате авиаудара пострадали 27 человек.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам.

Йемен Саудовская Аравия

Новости по теме

Новости
Отравление Сергея Скрипаля

Конгрессмены призвали Трампа ввести второй пакет санкций по делу Скрипалей

Что произошло за день: понедельник, 29 июля

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Страны исчерпали ресурсы Земли на 2019 год быстрее, чем когда-либо

Страны исчерпали ресурсы Земли на 2019 год быстрее, чем когда-либо

Georgian Airways потеряла $25 млн из-за отмены прямых рейсов между РФ и Грузией

Georgian Airways потеряла $25 млн из-за отмены прямых рейсов между РФ и Грузией

В Киеве решили забрать часть функций у СБУ

В Киеве решили забрать часть функций у СБУ

Не менее трех человек стали жертвами стрельбы на фуд-фестивале в США

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 июля

Не менее 11 человек ранены в результате стрельбы на фестивале в США

Brexit

Борис Джонсон потратит 100 млн фунтов на рекламу "жесткого" Brexit

Борис Джонсон потратит 100 млн фунтов на рекламу "жесткого" Brexit
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');