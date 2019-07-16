Трамп заявил об отсутствии у США намерения сменить режим в Иране

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не стремится к смене режима в Иране, пишет The Hill во вторник.

"Мы не стремимся к смене режима (в Иране - ИФ). Мы хотим, чтобы их не было в Йемене", - отметил глава Соединенных Штатов во время общения с журналистами в Белом доме.

Госсекретарь США Майк Помпео добавил, что "иранцы выразили готовность обсуждать свою программу (развития - ИФ) баллистических ракет". (Об этом в интервью NBC заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф - ИФ).

"Они бы хотели переговоров, и посмотрим, как все сложится", - сказал Трамп. При этом он подчеркнул, что Тегеран ни в коем случае не должен получить ядерное оружие.

В мае 2018 года Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и о восстановлении экономических санкций против Ирана, включая нефтяные.

Иран в свою очередь приступил к сокращению обязательств по СВПД. Первым этапом стало прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов. На втором этапе Иран приступил к обогащению урана выше уровня в 3,67%.

7 июля иранские власти предупредили, что если договоренность по СВПД не будет достигнута, то через 60 дней Тегеран перейдет к третьему этапу отказа от обязательств по "ядерной сделке". В то же время президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран готов незамедлительно начать переговоры с Вашингтоном, если США отменят антииранские санкции и вернутся в соглашение по иранской ядерной программе.