Больше половины американских избирателей посчитали Трампа расистом

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Чуть больше половины американских избирателей полагают, что президент США Дональд Трамп - расист, следует из опубликованном во вторник опроса, проведенного центром общественного мнения Quinnipiac University.

Такой позиции придерживается 51% опрошенных, в то время как 45% не считают президента расистом.

Среди белых избирателей в расизм Трампа верят 46%, а 50% не видят такой черты в президенте. В то же время расистом Трампа считают 80% чернокожих избирателей и 55% избирателей-латиноамериканцев.

Респондентам также задали вопрос об их отношении к импичменту Трампа. 60% опрошенных заявили, что Конгресс США не должен инициировать процедуру, 32% придерживаются противоположного мнения.

В июле Трамп обрушился с критикой на четырех женщин-конгрессменов, представителей Демократической партии США, заявив, что им нужно уехать к себе на родину и заняться наведением порядка в тех странах, которые являются их родиной. Позднее он заявил, что всем, кому не нравится политика США, следует покинуть эту страну.

После этого Трамп заявил, что в нем нет ни капли расизма.

В опросе, проведенном 25-28 июля, приняли участие 1306 граждан США, обладающих избирательным правом.