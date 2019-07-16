Трамп заявил, что не считает свои твиты о женщинах-конгрессменах расистскими

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не считает расистскими свои высказывания о четырех женщинах-конгрессменах от Демократической партии, которым он посоветовал покинуть США и наводить порядок в своих родных странах.

"Те твиты не были расистскими! Во мне нет ни капли расизма!", - написал в своем твиттере глава Соединенных Штатов. По его словам, предстоящее голосование по резолюции, осуждающей его публикации, - это мошенничество со стороны демократов. Также Трамп призвал республиканцев не проявлять слабость и не попадаться на их "уловку".

"Голосование следует проводить по вопросу о грязных высказываниях, утверждениях и лжи со стороны женщин-конгрессменов из Демократической партии. Судя по их действиям, я уверен в этом, они ненавидят нашу страну", - добавил президент США.

Ранее Трамп обрушился с критикой на четырех женщин-конгрессменов, представителей Демократической партии США. Он посоветовал им уехать к себе на родину и заняться там наведением порядка. При этом только одна из женщин приехала из Сомали, остальные родились в США.

Позднее Трамп заявил, что всем, кому не нравится политика Соединенных Штатов, следует покинуть эту страну.

За эти высказывания президента США раскритиковали не только демократы, но и его однопартийцы-республиканцы. В свою очередь члены Демократической партии в Палате представителей США намерены проголосовать по резолюции, осуждающей комментарии Трампа в твиттере.