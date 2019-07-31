США снова выступили с обвинениями в адрес России по ДРСМД

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Под заголовком "Опровергаем мифы России: ответ российской пропаганде по ДРСМД" госдепартамент США распространил заявление, поступившее в "Интерфакс".

Первым "мифом" госдеп называет демонстрацию ракеты 9M729, проведенную минобороны РФ 23 января 2019 года.

Представители США и стран НАТО не присутствовали при демонстрации, отметил госдеп.

Он пояснил: "Эта "демонстрация" проводилась под полным контролем России. России нечего сказать или показать, чтобы изменить тот факт, что 9M72 уже была испытана на расстояние свыше 500 км в нарушение ДРСМД".

"Соединенные Штаты предоставили России в письменном виде иллюстративные рамки действий, которые ей необходимо будет предпринять для возвращения в режим соблюдения и сохранения Договора по РСМД. Только полное и поддающееся проверке уничтожение российских ракет 9М729, пусковых установок и связанного с ними оборудования может устранить озабоченности США", - подчеркнуло американское внешнеполитическое ведомство.

Еще одним "мифом" госдеп считает утверждения России о том, что она хочет решить вопрос о продлении ДРСМД путем переговоров, в то время как США отказываются от этого.

Госдеп отмечает, что вопрос обсуждался многократно на различных уровнях, включая наивысший, с 2014 года, когда были зафиксированы нарушения оговора со стороны России.

"На каждой из этих встреч Соединенные Штаты оказывали давление на Россию в связи с ее ракетой-нарушителем, настоятельно призывали российскую сторону вернуться в режим соблюдения и подчеркивали критический характер наших озабоченностей. Однако сталкивались только с путаницей, ложью и отрицаниями", - утверждает госдеп.

Он отметил, что "в течение последних шести месяцев высокопоставленные должностные лица США продолжали обсуждать проблему ДРСМД со своими российскими коллегами, включая госсекретаря Помпео в Сочи 14 мая 2019 года и на диалоге по стратегической безопасности 17 июля 2019 года".

Госдепартамент также обвинил Россию в том, что Россия, заявляя о том, что представила США всю информацию по пускам ракеты 9М729, на самом деле "в течение четырех лет скрывала факт ее существования", хотя американская сторона называла даже места и время проведения испытаний.

В заявлении говорится, что не соответствуют действительности российские утверждения о том, что США стремятся развязать гонку вооружений, хотя ответственность за это лежит на российской стороне, нарушающей условия ДРСМД.

Госдеп также обвинил Россию в том, что она активно пропагандирует идею о том, что СШЩА подрывают европейскую безопасность.

"Европейскую безопасность подрывает Россия соей ракетой, которая выходит за рамки ДРСМД, и разработана специально для уничтожения ключевых экономических и военных целей в Европе целей", - подчеркнуло ведомство.

Оно отметило, что в отличие от России, США стремятся к контролю над вооружениями, а также опровергает заявления Москвы, что Вашингтон использует обвинения в адрес Росси в качестве предлога для выхода из ДРСМД.

"Соединенные Штаты уже более шести лет обсуждают с Россией нарушения ею договора, пытаясь убедить Россию вернуться к соблюдению обязательств. Мы также давно заявляли, что статус-кво несостоятелен и наше терпение не безгранично. К сожалению, Россия не предприняла никаких существенных шагов для решения этой проблемы", - подчеркнул американский госдепартамент.

Срок действия ДРСМД истекает 2 августа 2019 года, советник президент США по нацбезопасности Джон Болтон в среду официально подтвердил, что США выходят из договора.