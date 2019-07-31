Поиск

Что случилось этой ночью: среда, 31 июля

Сделка по контролю над вооружениями между США и Россией, ходатайство Украины о возвращении моряков на родину, планы оппозиции согласовать новый митинг

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Известия" сообщили, что украинских моряков могут отпустить домой до октября. По данным газеты, украинский омбудсмен направила соответствующее ходатайство в Следственное управление ФСБ. В случае удовлетворения прошения моряков освободят из-под стражи. Однако о прекращении уголовного преследования речи не идет: ожидается, что все подсудимые продолжат участие в судебном процессе над ними.

- Трамп хочет заключить с Россией сделку по контролю над вооружениями. По словам президента США, сейчас производится много вооружений, в которых нет необходимости. Он добавил, что Китай пытается догнать США и Россию, но при этом "сильно отстает". Советник президента по нацбезопасности Джон Болтон ранее заявил о необходимости переговоров с Китаем и Россией по вопросам контроля над вооружениями. Болтон, комментируя двусторонние соглашения с Россией, усомнился в продлении договора по СНВ с РФ и напомнил о выходе США из ДРСМД 2 августа. Госдепартамент США, в свою очередь, распространил заявление с обвинениями в адрес России по договору о РСМД.

- Двое детей погибли в Подмосковье под колесами электрички. По данным МВД, дети перебегали пути перед приближающимся составом на железнодорожной станции в городском округе Шатура.

- Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму подадут в мэрию заявку на митинг 10 августа. Подача заявления пока не согласована, ведутся консультации с союзниками по оппозиции.

- Трамп пообещал изучить ситуацию с заболеванием Навального. Президент США заявил, что узнал о проблемах со здоровьем, возникших у Навального после ареста недавно и "разберется в этом".

Новости по теме

Новости

Трамп хочет заключить с Россией сделку по контролю над вооружениями

Трамп хочет заключить с Россией сделку по контролю над вооружениями

Аналитики спрогнозировали снижение ФРС ставки впервые за 11 лет

США снова выступили с обвинениями в адрес России по ДРСМД

В США заявили о маловероятном продлении договора по СНВ с Россией

Болтон объявил об официальном выходе США из ДРСМД 2 августа

Болтон объявил об официальном выходе США из ДРСМД 2 августа

Суд отклонил иск демократов о предполагаемом сговоре на выборах 2016 года в США

Додон заявил о скором начале преследования по делам о краже $1 миллиарда в Молдавии

В Сеуле сообщили, что в КНДР запустили несколько ракет

В Сеуле сообщили, что в КНДР запустили несколько ракет

Адвокат Порошенко отверг наличие подозрений против своего подзащитного

Трамп назвал Байдена вероятным соперником от демократов на выборах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');