Что случилось этой ночью: среда, 31 июля

Сделка по контролю над вооружениями между США и Россией, ходатайство Украины о возвращении моряков на родину, планы оппозиции согласовать новый митинг

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Известия" сообщили, что украинских моряков могут отпустить домой до октября. По данным газеты, украинский омбудсмен направила соответствующее ходатайство в Следственное управление ФСБ. В случае удовлетворения прошения моряков освободят из-под стражи. Однако о прекращении уголовного преследования речи не идет: ожидается, что все подсудимые продолжат участие в судебном процессе над ними.

- Трамп хочет заключить с Россией сделку по контролю над вооружениями. По словам президента США, сейчас производится много вооружений, в которых нет необходимости. Он добавил, что Китай пытается догнать США и Россию, но при этом "сильно отстает". Советник президента по нацбезопасности Джон Болтон ранее заявил о необходимости переговоров с Китаем и Россией по вопросам контроля над вооружениями. Болтон, комментируя двусторонние соглашения с Россией, усомнился в продлении договора по СНВ с РФ и напомнил о выходе США из ДРСМД 2 августа. Госдепартамент США, в свою очередь, распространил заявление с обвинениями в адрес России по договору о РСМД.

- Двое детей погибли в Подмосковье под колесами электрички. По данным МВД, дети перебегали пути перед приближающимся составом на железнодорожной станции в городском округе Шатура.

- Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму подадут в мэрию заявку на митинг 10 августа. Подача заявления пока не согласована, ведутся консультации с союзниками по оппозиции.

- Трамп пообещал изучить ситуацию с заболеванием Навального. Президент США заявил, что узнал о проблемах со здоровьем, возникших у Навального после ареста недавно и "разберется в этом".