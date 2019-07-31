Все приглашенные на переговоры по Сирии в Казахстане подтвердили участие

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Все приглашенные на переговоры по Сирии на площадке столицы Казахстана подтвердили свое участие в очередном раунде 1-2 августа, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"На данный момент все ранее приглашенные стороны подтвердили свое участие", - говорится в сообщении МИД Казахстана.

По данным МИД Казахстана, делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Турция будет представлена заместителем главы внешнеполитического ведомства ТР Седатом Оналом. Иранская делегация примет участие во главе со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи.

"Новшеством предстоящей встречи будет участие в качестве наблюдателей делегаций Ирака и Ливана, решение о подключении к переговорному процессу которых было принято по итогам предыдущей встречи в Астанинском формате", - отмечается в сообщении МИД Казахстана.

Кроме того, для участия в проводимой на полях межсирийских переговоров очередного заседания рабочей группы по освобождению задержанных в Нур-Султан прибудут представители Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По традиции в первый день за закрытыми дверями пройдут двусторонние и многосторонние технические консультации, на следующий день - пленарное заседание. Основные итоги двухдневных переговоров будут изложены в совместном заявлении государств-гарантов Астанинского процесса, уточнили в ведомстве.

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен по состоянию здоровья не примет участия в тринадцатом раунде переговоров по Сирии в столице Казахстана, ООН будет представлять его заместитель, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

"С сожалением констатируем, что спецпредставитель Генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен по состоянию здоровья будет вынужден пропустить предстоящие переговоры. Делегацию ООН возглавит его заместитель", - пояснили в МИД.

Делегация вооруженной сирийской оппозиции примет участие в тринадцатом раунде переговоров по Сирии в столице Казахстана под руководством Ахмада Тома, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

"На запланированной встрече будут участвовать обе стороны конфликта в Сирии - правительственная делегация, которую возглавит постоянный представитель САР при ООН Башар аль-Джаафари, и вооруженная оппозиция во главе с Ахмадом аль-Томой", - пояснили в МИД.